Нардепы «Оппоблока» заявили, что соберут деньги на залог для Добкина

Народные депутаты от Оппозиционного блока готовы собрать необходимые средства для внесения залога за народного депутата Михаила Добкина. Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский.

"И я, и все остальные члены нашей команды, будем помогать своему другу и коллеге выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе. Мы сделаем для этого все необходимое. И буквально на следующей неделе будет известно, сколько денег внесет каждый из нас в это благородное дело", - отметил Вадим Новинский.

Политик заявил, что не согласен с решением суда, поскольку считает, что Михаила Добкина было достаточно передать на поруки.

"Мы заявили, что все 42 депутата от фракции Оппозиционного блока были готовы взять его на поруки, но суд эти доводы не принял. Как и то, что Михаил Добкин сдал все свои паспорта, никуда не собирался бежать и был готов сотрудничать со следствием", - заявил Вадим Новинский.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для народного депутата Михаила Добкина в виде заключения под стражу на два месяца с альтернативой залога в 50 млн грн.

Прокуратура просила суд взять народного депутата под ареста, а размер залога определить в размере не менее 150 млн гривен.

13 июля Рада сняла неприкосновенность с Добкина и одобрила его задержание и арест.