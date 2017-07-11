Нардепы предлагают повысить штраф за вождение в нетрезвом виде

Группа депутатов предлагает парламенту обязать водителей проходить проверку на трезвость, а также ввести ответственность за отказ от такой проверки.

Соответствующий документ №6679 на рассмотрение парламента подала группа депутатов во главе с представителем БПП Мустафой Найемом.

Авторы законопроекта предлагают добавить еще одно основание для остановки автомобиля - проверку на состояние опьянения в определенных "пунктах трезвости". Причем водитель обязан пройти проверку на месте, а отказ - это повод для отдельного штрафа.

Вместе с тем, согласно документу, полицейские должны проверять только состояние алкогольного опьянения, а в отношении других разновидностей опьянения - направлять в медучреждение.

Ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предлагают установить в зависимости от уровня опьянения:

- от 0,2 до 0,5 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови - штраф 10 200 грн;

- более 0,5 до 1 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови или управление в состоянии наркотического или иного опьянения, или повторное управление в состоянии легкого опьянения - штраф 10 200 грн с лишением права управления на 1 год;

- более 1 до 2 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови или управление в состоянии наркотического или иного опьянения - штраф 20 400 грн с лишением права управления на 3 года;

- более 2 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови или отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения или проверки на состояние опьянения - штраф 40 800 грн с лишением права управления на 3 года;

- повторное управление в состоянии опьянения в течение года - штраф 40 800 грн с лишением права управления на 3 года.

Отмечается, что место проверки на состояние опьянения должны определить заблаговременно и оборудовать специальными дорожными знаками, где несколько экипажей полиции одновременно будут проверять всех водителей (или водителей с определенной очередностью - каждый второй, седьмой и проч). Решение о проведении проверки принимает руководитель патрульной полиции не позднее чем за 3 дня до проведения такой проверки, а потенциальные места проверки заранее объявляются в СМИ.

Подтверждение факта нахождения в состоянии опьянения является основанием для проведения освидетельствования на состояние опьянения в общем порядке, с привлечением свидетелей и соблюдение других процессуальных гарантий. Отказ от проверки является самостоятельным составом административного правонарушения и приравнивается к наиболее тяжелой степени алкогольного опьянения. Остановка, разворот перед местом проверки или другие способы избежать проверки также является самостоятельным основанием для проведения освидетельствования на состояние опьянения.