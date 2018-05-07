"Нарисуй жизнь": харьковчане вышли на акцию по борьбе с наркобизнесом

На акцию "Нарисуй жизнь" собрались несколько десятков харьковчан - волонтеры. активисты, подростки и их родители. Основная цель - привлечь внимание к так называемой "эпидемии наркомании", которая распространилась среди школьников и студентов. Провели акцию в формате квеста - на зданиях нужно найти надписи в рекламой наркотиков и зарисовать её. Отыскать такие, говорят горожане, в Харькове - не сложно, они есть почти в каждом дворе. С помощью таких наркосайтов опасные вещества становятся максимально доступными.

Жанна, харьковчанка:

Мы заметили, что в классах тоже присутствует хотя бы один человек, который употреблял и наша акция направлена на то, чтобы показать родителям, молодежи, что наркотики не выход, что жизнь она интересна.

Юлия Ибрагим, глава Ассоциации многодетных семей:

Они попадаются и с первого раза втягиваются в очень-очень плохую игру, которая на самом деле лишает их потом в дальнейшем нормального существования и жизни. Сегодня мы поднимаем острую проблему нашего общества, связанную с наркотизацией нашего будущего поколения, потому что наш город, наш прекрасный город стал разукрашен совершенно ненужной и очень опасной рекламой наркотических сайтов.

Подобные акции, говорят организаторы, проведут во всех районах города. Но подчеркивают, это лишь шаг в борьбе с распространением наркотиков среди молодежи. Уверены - чиновникам нужно внедрять больше программ по борьбе с наркоманией, а правоохранителям - активнее искать организаторов наркосетей.

Наталя Лебедь, харьковчанка:

Борьбу с теми, кто распространяет, конечно, более жесткие методы надо применять, ну и конечно, все эти надписи, конечно, желательно их сразу как толькоо они появляются, тут уже общественняа работа.

В Харьков психотропные вещества попадают огромными партиями и распространители снова и снова придумывают новые способы уйти от ответственности. Химический состав так называемых "спайсов" меняется настолько часто, что во многих случаях при изьятии их у дилера невозможно идентифицировать вещество как наркотическое, поскольку оно не внесено в официальную таблицу. Но эти синтетические вещества вызывают быстрое привыкание уже после первого употребления и часто приводят к летальному исходу.