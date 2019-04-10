Наркоделец, у которого нашли 900 пакетов с психотропами, предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинение 23-летнему харьковчанину, который раскладывал по городу «камни» с психотропными веществами.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины, направлен в суд.

По словам руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, мужчина сбывал психотропы путем разложения наркозакладок.

Во время очередной попытки спрятать наркотовар его задержали правоохранители.

У наркодельца изъяли около 900 пакетов, в которых находились самодельные «камни» со спрятанными в них психотропами.

Общая масса изъятого вещества составила 40 г, что является особо крупным размером.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.