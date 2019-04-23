Наркоделец, у которого нашли наркотики в ассортименте, пойдет под суд

В Харькове прокуратура утвердила обвинение 33-летнему мужчине, подозреваемому в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, подозреваемого задержали в конце февраля этого года возле железнодорожного вокзала. У него изъяли пакет с почтовым логотипом, в котором находилось около 3 кг каннабиса.

Дома у мужчины при обыске также обнаружили наркотический «клондайк». Среди изъятого - 420 таблеток экстази, 3 пакета с метафетамином общим весом около 300 г, 67 г метадона, более 350 г каннабиса, а также 3 г кокаина.

По данным следствия, наркотики подозреваемый хранил с целью последующего сбыта.

Злоумышленника взяли под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.