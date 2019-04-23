Наркоделец, у которого нашли наркотики в ассортименте, пойдет под суд

23 апреля 2019 г. 13:23
20 просмотров

В Харькове прокуратура утвердила обвинение 33-летнему мужчине, подозреваемому в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, подозреваемого задержали в конце февраля этого года возле железнодорожного вокзала. У него изъяли пакет с почтовым логотипом, в котором находилось около 3 кг каннабиса.

Дома у мужчины при обыске также обнаружили наркотический «клондайк». Среди изъятого - 420 таблеток экстази, 3 пакета с метафетамином общим весом около 300 г, 67 г метадона, более 350 г каннабиса, а также 3 г кокаина. 

По данным следствия, наркотики подозреваемый хранил с целью последующего сбыта. 

Злоумышленника взяли под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.