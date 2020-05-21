Наркодилер в РФ вместо курьера-экспедитора. В Украине разоблачили международный канал торговли людьми

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая причастна к вербовке и перемещению в Российскую Федерацию граждан Украины для занятий незаконным распространением наркотических средств, среди которых были и жители Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники путем обмана и под предлогом легального трудоустройства в службе курьерской доставки, завербовали и переместили в РФ двенадцать граждан Украины, мужчин и женщин.

Уже на территории РФ наших соотечественников, угрожая им расправой, заставляли распространять наркотические средства.

В дальнейшем за такую ​​противоправную деятельность украинцы были задержаны правоохранительными органами РФ и приговорены к лишению свободы.

В ходе реализации оперативной информации правоохранители задокументировали деятельность преступной группы из четырех человек, которая в течение 2015-2016 годов вербовала жителей Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей для работы в России.

Желающих находили через сайты объявлений и в офисах, где собирали анкетные данные претендентов и готовили их к отправке в соседнее государство.

Жертвами злоумышленников становились люди, которые имели материальные трудности. После попадания в РФ последних и встречали «работодатели».

В ходе досудебного расследования, которое длится почти четыре года, правоохранители установили причастность сообщников к новым фактам противоправной деятельности.

Сейчас четырем участникам преступной организованной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 149 «Торговля людьми» УК Украины.