Нарколог, которая осматривала Зайцеву после ДТП на Сумской, появилась в суде (видео)

Нарколог по делу о ДТП на Сумской Елена Федирко, которую разыскивали для допроса в суде в течение полугода, появилась в суде.

Отвечая на вопросы журналистов, Федирко утверждает, что следователи и другие стороны дела в суд ее не вызывали ни повесткой, ни по телефону.

Медик отрицает, что ее телефон был выключен.

На вопросы журналистов о состоянии Зайцевой, в котором она находилась в момент ДТП, Федирко пояснила, что после ДТП Елена Зайцева находилась в состоянии, адекватном произошедшим событиям – то плакала, то была заторможена.

Также она отметила, что наркотического состояния у Зайцевой зафиксировано не было, при этом она сказала, что выводы в ее акте соответствуют действительности.