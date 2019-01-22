Нарколог, которая осматривала Зайцеву после ДТП на Сумской, появилась в суде (видео)

Нарколог по делу о ДТП на Сумской Елена Федирко, которую разыскивали для допроса в суде в течение полугода, появилась в суде.
Отвечая на вопросы журналистов, Федирко утверждает, что следователи и другие стороны дела в суд ее не вызывали ни повесткой, ни по телефону.
Медик отрицает, что ее телефон был выключен.
На вопросы журналистов о состоянии Зайцевой, в котором она находилась в момент ДТП, Федирко пояснила, что после ДТП Елена Зайцева находилась в состоянии, адекватном произошедшим событиям – то плакала, то была заторможена.
Также она отметила, что наркотического состояния у Зайцевой зафиксировано не было, при этом она сказала, что выводы в ее акте соответствуют действительности.