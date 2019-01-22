Нарколог, которая осматривала Зайцеву после ДТП на Сумской, появилась в суде (видео)

22 января 2019 г. 14:53
Источник: ТСН.ua
603 просмотра

Нарколог по делу о ДТП на Сумской Елена Федирко, которую разыскивали для допроса в суде в течение полугода, появилась в суде.

Отвечая на вопросы журналистов, Федирко утверждает, что следователи и другие стороны дела в суд ее не вызывали ни повесткой, ни по телефону.

Медик отрицает, что ее телефон был выключен.

На вопросы журналистов о состоянии Зайцевой, в котором она находилась в момент ДТП, Федирко пояснила, что после ДТП Елена Зайцева находилась в состоянии, адекватном произошедшим событиям – то плакала, то была заторможена.

Также она отметила, что наркотического состояния у Зайцевой зафиксировано не было, при этом она сказала, что выводы в ее акте соответствуют действительности.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.