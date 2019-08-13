 

Наркосбытчики легко выходят на свободу из-за лояльного законодательства - Аброськин

13 августа 2019 г. 15:03
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Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин прокомментировал заявление мэра Харькова Геннадия Кернеса относительно того, что город тонет в наркотиках, а полиция не справляется с этим.

"Полиция работает, обнаруживает, документирует и задерживает наркосбытчиков, но они потом в связи с лояльным законодательством через несколько дней выходят на свободу и продолжают свой преступный бизнес. Мы не опускаем руки и работаем дальше, но это борьба с ветряными мельницами", - написал Аброськин на своей странице в Facebook.

По его данным, за весь 2017 год полицией Харьковщины была задокументирована преступная деятельность 316 наркосбытчиков, из них арестовано - 66 человек, в 2018 -  это 522 человека, а арестованы всего 84, за шесть месяцев текущего года - 498 человек, а арестован только 41 наркосбытчик.

"Мне просто интересно, что мэр Харькова требует от полиции с ними делать??? И в то же время что сделала городская власть за эти три года? 30 мая 2017 года провели квест для подростков «Наркотики? Не моя тема! »; 31 мая 2018 года, круглый стол «Пути преодоления наркоэпидемии на Харьковщине», 26 июня 2019 года панельная дискуссия на тему: «Партнерство и консолидация усилий в борьбе ...». И это практически все"

Аброськин призвал объединяться и работать вместе, а не заниматься популизмом. Кроме того, по его словам,  сегодня Харьков по обеспечению системами видеонаблюдения выглядит хуже любого прифронтового города Донецкой области, где работает централизованная видеосистема, что помогает противостоять преступникам и защищает граждан.

"В Харькове такая система просто отсутствует", - резюмировал он.

 

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