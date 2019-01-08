Народные песни, колядки и молитвы за мир: как в Харькове праздновали Рождество

08 января 2019 г. 16:42
Автор: Лариса Говина
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Радуйся, ой радуйся, земле! Син Божий народився!

Колядки и молитвы - за здоровье близких и за мир в Украине. На праздничную службу в харьковском храме Святого Иоанна Богослова с самого утра собралось несколько сотен горожан. Вместе со всей Украиной в этом году харьковчане отмечали не только Рождество Христово, но и рождение признанной в мире поместной православной церкви. Накануне в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии.

Виктор Маринчак, настоятель Храма Святого Иоанна Богослова:
 

Вона довго була в пологах, вона довго чекала свого визнання, вона довго чекала можливості розкритися в усій своїй силі і красі. І тепер вона народжується, а Апостол казав, що церква є тіло Христове. Народження церкви і народження Христа співпадають у нас.

Инна, харьковчанка:

Бажаємо, щоб оцей розбрат, розлад, який зараз в країні, що він, нарешті, зупиниться, і об’єднавча церква об’єднає усіх нас у бажанні процвітання нашої країни, у бажанні зробити кращим наше життя, життя наших дітей, онуків.

Игорь, харьковчанин:

Колись це була лише традиція. А зараз це йде від серця і манюня наша сьогодні причастилася теж.

Богослужение по случаю Рождества прошли во всех православных храмах области. В церквях устраивали рождественские ярмарки и детские концерты. Охраняли праздничные мероприятия в Харьковской области более полутора тысяч полицейских.

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Народные песни, колядки и молитвы за мир: как в Харькове праздновали Рождество - 08.01.2019

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