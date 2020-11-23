Народный выбор: чем полюбился украинцам Samsung Galaxy A51?®

А-линейка Samsung объединяет производительные и функциональные смартфоны среднего класса. Именно ее представители, а вовсе не флагманские Galaxy S или Note, распродаются самыми крупными партиями — не только в Украине, а и во всем мире. Эксперты популярного прайс-агрегатора E-Katalog предлагают познакомиться с самой востребованной А-моделью 2020 года на портале — Samsung Galaxy A51.

Цена

Начнем с самого важного для многих покупателей пункта, цены. По данным E-Katalog, стоимость Samsung Galaxy A51 64GB в базовой конфигурации (4 ГБ ОЗУ) в интернет-магазинах Украины колеблется в диапазоне от 6 500 грн до 9 000 грн (по состоянию на ноябрь 2020 года). Версия с накопителем на 128 ГБ обойдется чуть дороже, в 7 000–8 300 грн. За модификацию с 6 ГБ оперативки и 128 ГБ памяти продавцы просят от 7 300 грн, а за топовую модель линейки (8/128 ГБ) придется заплатить от 8 500 грн.

Приятно, что за такие скромные, по меркам Samsung, деньги производитель предлагает не набор компромиссов, а яркий, функциональный и самодостаточный аппарат, в чем мы и убедимся ниже.

Дисплей

Samsung Galaxy A51 оснащен крупным 6,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9. Яркая и сочная матрица SuperAMOLED обеспечивает натуральную цветопередачу, а высокая разрешающая способность (2400 x 1080 р) — потрясающую детализацию. Дисплей Galaxy A51 занимает все пространство лицевой панели, при этом крошечный глазок фронтальной камеры встроен непосредственно в экран.

Камера

Смартфон оснащен сразу четырьмя объективами основной камеры, главный из которых имеет разрешение 48 Мп. Ультраширокий 12 Мп модуль с углом обзора 123° поможет в полную высоту заснять архитектурные достопримечательности и другие крупные объекты. Еще два объектива (в том числе макро-) имеют разрешение 5 Мп.

Благодаря быстрой и точной фокусировке, честной цветопередаче, а также мощным алгоритмам программной обработки фото, Galaxy A51 даже в автоматическом режиме выдает яркие и четкие кадры с минимальным уровнем шумов. Высокая светосила помогает ему хорошо справляться со съемкой при плохом освещении.

Как и полагается приличному смартфону, А51 умеет снимать 4К-видео и записывать замедленные ролики SloMo. Не останутся разочарованными и любители селфи: 32-мегапиксельная фронталка выдает классные портреты, не нуждающиеся в пост-обработке. При необходимости она отлично справляется с задачей размытия заднего фона.

Производительность

Фирменный 8-ядерный процессор Samsung Exynos 9611 совместно с графическим ускорителем ARM Mali-G72 MP3 обеспечивают быструю и плавную работу смартфона в любых режимах. Самые требовательные игры пойдут на нем на средних настройках, но большинство будут спокойно запускаться и на максималках.

Функции

Samsung Galaxy A51 предоставляет пользователю все необходимые ему возможности. К примеру, смартфон оборудован NFC-чипом, позволяющим расплачиваться в магазинах без банковской карты. Скоростные модули Wi-Fi 5 и Bluetooth v 5.0, а также современный разъем USB Type-C обеспечат быструю передачу данных. Ультразвуковой сканер отпечатка (встроенный в дисплей) гарантирует быструю разблокировку и надежную защиту личных файлов. Два полноценных слота для SIM-карт помогут сократить расходы на мобильную связь, а разъем для карты памяти (до 512 ГБ) — забыть о проблеме нехватки свободного места