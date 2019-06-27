Нарушение адвокатской этики или необходимая защита интересов клиента? Судебное разбирательство между патрульным и адвокатом продолжается

Патрульный полицейский Денис Евдокименко, которому инкриминиют превышение служебных полномочий, продолжает оспаривать отказ квалификационной дисциплинарной комиссии адвокатуры Харьковской области рассматривать вопросы, касающиеся нарушения этики со стороны адвоката Юрия Кубая.

Конфликт между полицейским и адвокатом произошел в феврале прошлого года, когда патрульный Евдокименко, по требованию исполнительной службы, пытался эвакуировать Lexus, за владельцем которого числились долги. Впрочем, водитель вызвал адвоката, который впоследствии, по убеждению патрульного, начал физически мешать эвакуатору грузить Lexus, чем, уверяет Евдокименко, поставил под вопрос наличие профессиональной этики.

Денис Евдокименко, патрульный полицейский:

І тому ми звернулися до окружного суду, з вимогою відмінити це рішення кваліфікаційної дисциплінарної комісії та зобов’язати їх все ж таки провести об’єктивний розгляд його порушення та надати йому оцінку.

Однако адвокат Кубай отмечает: интерес к жалобе КДК у патрульного Дениса Евдокименка был недолго. Он, говорит, даже не находил время ознакомиться с полученным решением.

Юрий Кубай, пострадавший адвокат:

Однак у визначений термін КДК Харківської області провела розгляд його скарги, підстав для задоволення скарги не знайшла, про це письмово рекомендованим листом пану Євдокименко було повідомлено на адресу, за якою він зареєстрований. Однак, більше двох місяців він вказану кореспонденцію не забирав і вона повернулася до КДК без вручення адресату.

В окружном административном суде сегодня рассматривали дело по иску патрульного Евдокименка о правомерности решения квалификационной дисциплинарной комиссии об отказе рассмотрения вопроса в оценке действий адвоката Кубая. Однако, по словам последнего, заведомо превышал служебные обязанности сам патрульный.

Юрий Кубай, пострадавший адвокат:

Ваш представник наполягає на тому, що я безпідставно став між, нібито став між евакуатором та транспортним засобом, який підлягав евакуації і не висловлював жодних запитань. Скажіть, будь ласка, ви заперечуєте, що я звертався до вас з питанням, з пропозицією, з вимогою надати постанову державного виконавця на підставі якого ви здійснюєте евакуацію транспортного засобу, надати рішення суду, відповідно? Чи говорив я вам про те, що ваші вчинки незаконні?

Адвокат патрульного Евгений Мельниченко отмечает: чтобы дать сознательную объективную оценку действиям и адвоката, и патрульного, нужно посмотреть видео из нагрудной камеры полицейского. Однако квалификационая дисциплинарная комиссия этого не выполнила. На нём же, по мнению представителя патрульного, видно, что адвокат Кубай становится между эвакуатором и автомобилем, чем сознательно нарушает адвокатскую этику.

Евгений Мельниченко, адвокат патрульного Д. Евдокименко:

Я також адвокат, і я б, особисто, не ставав фізично між «Lexus» і евакуатором, коли можна просто зателефонувати державному виконавцю, попросити передати автомобіль на зберігання самому ж боржнику. Тобто законними методами діяти в цій ситуації. Однією з форм тероризму є погроза заподіяти шкоду комусь або навіть собі для того, щоб досягти якоїсь мети. Так от, адвокат Кубай, на мою думку, вчинив такий собі мікро-терористичний акт.

Из-за занятости в рассмотрении другого дела представитель квалификационной дисциплинарной комиссии не смог явиться на судебное слушание. Учитывая это, суд решил перенести продолжение слушания на другой день.

Андрей Зинченко, судья:

Ну, все ж таки для об’єктивності розгляду справи та з’ясування деяких важливих обставин, давайте зробимо перерву та повторно викличем представника відповідача, щоб особисто задати деякі питання.

Следующее заседание назначено на 5 июля. На нем планируют пересмотреть видео с нагрудного камеры патрульного полицейского, чтобы суд определил - есть ли на нём нарушение адвокатской этики или нет.