Нарушение карантина: Минобразования грозит директорам школ штрафами и уголовными делами

10 сентября 2020 г. 12:58
Источник: Корреспондент.net
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Минобразования грозит директорам школ и детских садов в Украине штрафами и уголовными делами.

Руководители детских и школьных учреждений, не выполняющие указаний о прекращении работы в "красной" зоне карантина, будут оштрафованы. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства образования и науки, опубликованном в четверг, 10 сентября.

В Минобразования напоминают, что размер штрафа для должностных лиц за нарушение карантина учреждениями составляет 34 тыс. грн.  

Также отмечается, что за данный вид нарушений предусмотрена и уголовная ответственность. 

Напомним, полиция составила протоколы за нарушение карантина на руководителей 31 школы и 12 детских садиков Тернополя, оказавшегося в "красной" зоне эпидемического риска.

Как известно, местные власти Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска отказались выполнять распоряжение Кабинета министров, в соответствии с которым эти города попали в "красную" зону, предусматривающую всеобщий жесткий карантин.

 

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