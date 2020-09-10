Нарушение карантина: Минобразования грозит директорам школ штрафами и уголовными делами

Минобразования грозит директорам школ и детских садов в Украине штрафами и уголовными делами.

Руководители детских и школьных учреждений, не выполняющие указаний о прекращении работы в "красной" зоне карантина, будут оштрафованы. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства образования и науки, опубликованном в четверг, 10 сентября.

В Минобразования напоминают, что размер штрафа для должностных лиц за нарушение карантина учреждениями составляет 34 тыс. грн.

Также отмечается, что за данный вид нарушений предусмотрена и уголовная ответственность.

Напомним, полиция составила протоколы за нарушение карантина на руководителей 31 школы и 12 детских садиков Тернополя, оказавшегося в "красной" зоне эпидемического риска.

Как известно, местные власти Черновцов, Тернополя и Ивано-Франковска отказались выполнять распоряжение Кабинета министров, в соответствии с которым эти города попали в "красную" зону, предусматривающую всеобщий жесткий карантин.