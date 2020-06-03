Нарушение карантина в парке Горького. Почему сотрудники и посетители не соблюдают масочный режим?

В обед в парке имени Горького многолюдно. Здесь отдыхает и молодежь, и родители с маленькими детьми. Работают абсолютно все аттракционы и уличные торговцы фаст-фудом. Но лишь единицы из персонала в масках. Лишь после вопросов на камеру - почему нарушают распоряжение Кабмина и подвергают горожан опасности - маску все же надевают.

- Чому наражаєте дітей на небезпеку? - Маски є у вас?

А вот Никита в отличие от своих коллег в маске - впрочем говорит, что вероятно и персонал, и посетители штрафов не боятся.

Никита, работник

- Ну, это дело каждого я думаю на самом то деле. - А розпорядження Кабміну? - А кто-то его соблюдает?

Марина, сотрудница парка им. Горького

Я задыхаюсь, я не могу работать по жаре в маске. Вы ж видите, что мы делаем.

Кроме сотрудников самого парка на территории куча арендаторов - по словам администрации на них влияния они не имеют, но беседы все же проводили.

- Ви без маски працюєте з дітьми.

Ольга работает на одного из арендаторов. Демонстрирует кучу средств безопасности, а без масок говорит посетителей вообще не пускают на аттракцион. Если ее нет - предлагают купить.

Ольга, оператор аттракциона

- Я не знаю, чому така безпечність бо ми дуже піклуємось про здоров'я у нас ось є такі перчатки для тих хто відвідує нас - є маски, накладки на окуляри індивідуальні, антисептики все є.

Впрочем, посетителей без маски по словам охраны не пускать на аттракцион не имеют права.

Александр, посетитель парка им. Горького

- До вас підходив хтось з охорони парку може казав вдягніть, може рекомендував, чи ні? - Нет, охранники тоже без масок, ну как они могут говорить оденьте маску если они без масок.

У охраны по словам пресс-службы парка полномочия нет, за этим должны следить патрули полиции и нацгвардейцы. Но вот для того, чтобы аттракционы после каждого посетителя обрабатывали, полиция и Нацгвардия не нужны, однако и этого не делают.

Роман Игнатенко, старший специалист службы безопасности парка им. Горького

Співробітники зобов'язані, то есть їх попереджають по цьому поводу, так шо.Ми з цим питанням будемо розбиратися, должны и разберемся. Будем профилактически постоянно с ними работать, то есть попереджати шоб постоянно одевали маски будем проходить рахз в час, раз в пів години і попереджати кожного правціника.

В администрации говорят возмущенные таким отношением собственного персонала к работе - уверяют каждый день на совещаниях настаивают на обязательном соблюдении карантинных требований.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь парка им. Горького по телефону

Все они в масках должны быть, когда, собственно, работают с посетителями — это обязательно, если вы кого-то видите без маски, то возможно человек в этот момент не контактирует с другими людьми. Что касается посетителей наших, поскольку посетители на открытых аттракционах то мы просим их надевать маски, когда они посещают наши аттракционы.

Обязательно, по словам Андрея Кравченко, надеть маску придется на таких аттракционах как «Дом ужасов» или колесо обозрения.