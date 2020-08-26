Нарушение карантинных ограничений в Харькове

Последние дни харьковчане наслаждаются теплой погодой, поэтому, несмотря на усиление карантина, в парке многолюдно. Социальную дистанцию и масочный режим почти никто не соблюдает. Валерия пришла в парк, чтобы отдохнуть, говорит, уже устала сидеть дома. Женщина старается избегать скопления людей, даже в магазин ходит сама только, если этого не могут сделать дети. Валерия рассказывает, на такие прогулки выбирается редко, так как опасается заразиться.

Валерия:

Конечно, я просто уже не молодая, поэтому боюсь. Раньше не было знакомых, которые бы заболели, а теперь уже много знакомых.

Горожане считают, что маски нужно носить в общественном транспорте, а в парке это не обязательно. Люди говорят, что уже устали от карантинных ограничений, поэтому новость о продлении адаптивного карантина восприняли не слишком радостно.

Ксения:

Ну грустно вообще, что такая ситуация сложилась. Ну если меры нужны, то их нужно выполнять, если это поможет уменьшить количество заболевших.

Наталья:

Ну не удобно, не удобно с этими масками, с этими запретами на все. Документы ни какие не сделаешь, в пенсионном и не в каких других администрациях.

А вот представитель патрульных Дмитрий Гайдук говорит, что за прошедшие сутки было составлено три админпротокола из-за нарушения карантина. Во всех случаях водители маршруток перевозили пассажиров больше, чем позволяло количество мест для сидения.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл:

Загалом сума штрафу складає від 17-34 тисяч гривень, але вона встановлюється судом. Патрульні поліцейскі лише фіксують факт правопорушення, складанням адміністративного протоколу.

За прошедшие сутки в Харьковской области было подтверждено 177 новых случаев заболевания. Умерло от ковид еще 5 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Харьковская область находится на третьем месте по количеству заболеваний. Поэтому, он призывает людей, чтобы они придерживались карантинных ограничений.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины:

Ми живемо в новій реальності, нова реальність це та необхідність, життєва необхідність дотримуватися тих прави, які встановола держава. Всі ці правила встановленні заради нашої безпеки, заради нашого здоровя.

Карантин люди нарушают еще и потому, что относятся к вирусу несерьезно, говорят специалисты. Только после того, как сталкиваются с недугом, начинают придерживаться карантинных правил.