Нарушение карантинных требований на сессии Харьковского городского совета: за дело взялась полиция

24 июня 2020 г. 13:34
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Сегодня, 24 июня, в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

С соответствующим заявлением обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии. По адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

Сейчас информация о происшествии зарегистрирована в Едином учета Шевченковского отдела полиции.

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