Нарушение масочного режима в Харькове. Почему горожане не боятся огромных штрафов?

С очередным этапом смягчения карантина - людей на улицах стало больше, но вот горожан в масках, наоборот - меньше. Несмотря на то, что решением Кабмина масочный режим не отменен, и он до сих пор является обязательным в общественных местах - большинство носят маску или на шее или вовсе в кармане. Но вот в подземке, открытие которой харьковчане ждали с нетерпением, говорит Елена - соблюдают правила почти неукоснительно.

Елена

Да это есть такая проблема прикрывают как правило, 50 % опускают - нос оставляют открытым. То есть в принципе следовательно защита уменьшается в разы. Можно сказать бесполезная эта маска.

Валентина, пенсионерка

Ми не ходим. Ми стараємся вообще нікуда, це мені надо було в Держпром по своїм там ділам. А так ми стараємся - нікуда, я под сокращение попала так шо дома. Нікуда не виходим і все нормально. Соблюдаєм. Боїмося шоб не заразиться коронавірусом.

Дмитрий, бариста

Больше людей, естественно, стало, потому что заработало метро наконец-то. Ну, на счет масок чуть-чуть меньше вроде бы стали люди носить маски, но в целом носят. Я так понимаю, что даже больше, чем в Киеве, потому что у меня подруга была недавно в Киеве и она рассказывала, что там в метро половина без масок ездит.

Но в отличии от подземки наземный общественный транспорт живет по своим правилам. Водители кроме того, что сами не всегда в маске, да еще и в салон запросто пускают нарушителей карантинного режима.

Анатолий, водитель автобуса

- А чому без маски? - Так людей ще нема. А пускаєте чому людей без маски в салон? - Так ми ще ж не їдем, ще открито все. Ми більше сидячки не набираєм потому шо у нас більш нема людей, у нас маршрут такий, що повні ми не їздимо ніколи.

Назар, пассажир

Согласен с вами. Просто как-то не подумал вышел.

Но все же уверяют водители салон обрабатывается в конце дня, а при себе в пути имеют антисептики и маски им перевозчик тоже выдает.

Виктор, водитель автобуса

Ну, руки моем, ну стойки обрабатываются трошки и всё. А что ещё?

В сфере питания тоже не очень придерживаются санитарных норм - некоторые уличные баристы маску надевают лишь на камеру.

Наталя, бариста

- Вибачте, я зараз, її на іншу міняла. - Ми проходили, ви були без маски. - Я зняла, на іншу міняла.

По словам пресс-секретаря харьковских патрульных Дмитрия Гайдука, все еще действуют штрафы от 17 до 34 тысяч гривен за не соблюдение карантинных требований.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Якщо є певні порушення які відповідають постанові Кабінету Міністрів №211 з останніми змінами якщо є можливість зафіксувати дане правопорушення там можливо на камеру мобільного телефону залучити інших свідків якщо також такі є. Викликати на місце патрульних поліцейських і відповідно з письмовою заявою, поясненням звернутися до поліції.

Всего, по информации полиции с начала карантина в Харьковской области составили 1757 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина. Большинство из них за нарушение правил самоизоляции.