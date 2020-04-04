Нарушение правил пассажирских перевозок и торговли: полиция составила 226 админпротоколов

Со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские зафиксировали 129 правонарушений. 71 административных протоколов составлено на руководителей торговых учреждений питания, 8 - относительно перевозчиков, 11 - на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 6 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции, 1 - в отношении физических лиц. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

За нарушения при осуществлении пассажирских перевозок к административной ответственности привлечено 8 водителей. В четырех случаях сотрудники полиции обнаружили превышение количества пассажиров в транспортном средстве, в трех - водители осуществляли перевозки людей по пригородным маршрутом, один водитель перевозил пассажиров без средств индивидуальной защиты.

Кроме того, на Харьковщине правоохранители фиксируют нарушение гражданами самоизоляции.