Нарушение правил пассажирских перевозок и торговли: полиция составила 226 админпротоколов

04 апреля 2020 г. 14:58
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Со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские зафиксировали 129 правонарушений. 71 административных протоколов составлено на руководителей торговых учреждений питания, 8 - относительно перевозчиков, 11 - на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 6 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции, 1 - в отношении физических лиц. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
 
За нарушения при осуществлении пассажирских перевозок к административной ответственности привлечено 8 водителей. В четырех случаях сотрудники полиции обнаружили превышение количества пассажиров в транспортном средстве, в трех - водители осуществляли перевозки людей по пригородным маршрутом, один водитель перевозил пассажиров без средств индивидуальной защиты.
 
Кроме того, на Харьковщине правоохранители фиксируют нарушение гражданами самоизоляции.
 
Во всех случаях в отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

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