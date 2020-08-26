Нарушения на “зебре”: в Харькове копы следят за правилами ПДД

Улица Героев труда. На красный сигнал светофора переходят две женщины. Их сразу останавливают патрульные. Нарушители оправдываются, мол, думали успеют перебежать вовремя.

Полицейские:

З якою метою ви порушили правила дорожнього руху?

Пешеходы:

Быстро нада.

Полицейские:

Краще буде зачекати ті 3 секунди.

Пешеходы:

Исправимся!

Причина спешки - нужно вовремя отдать сыр клиенту. Именно поэтому пешеходы пренебрегли правилами дорожного движения. Впрочем, после профилактической беседы - женщины признают: поступили неправильно.

Наталия:

Нет, не часто, просто сейчас мы спешили. Ну, видели две секунды, думали: вдруг успеем. Да, я считаю, что так не надо, но дання ситуация уже случилась, мы попали еще и в поле зрения.

Татьяна Безменова:

Я бываю всего раз в неделю в Харькове, там где я живу, у нас машин нету. У нас трассы свободные переходить. А сюда я раз в неделю и это первый раз, что так получилось. Я даже больше не за свою жизнь, а действительно как говорят, водителю - он будет ехать и он будет отвечать.

Здесь - на пересечении улиц Героев Труда и Академика Павлова работает полицейский патруль. Таких сейчас по городу до полутысячи, предотвращающих нарушения правопорядка, реагируют на вызовы по линии 102 и от предотвращают нарушение правил дорожного движения пешеходами. Ведь это ежедневно становится причиной травмирования и летальных случаев на дорогах Харькова.

Дмитрий Гайдук, нач. пр. службы УПП Харьковской обл.:

Найчастіше, пішоходи переходять проїжджу частину на заборонений сигнал світлофору. Це являється грубим правопорушенням, виходять на пішохідний перехід невпевневшись, що це буде безпечно, вибігають на проіжджу частину. А також буде багато пішоходів проходять в нестановлених місцях.

Только за период августа было составлено 766 админпротоколов по статье 127. Это - о нарушении правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами. С начала января таких нарушений было зафиксировано почти 8000 на территории Харьковщины. Патрульные на первый раз не штрафуют, только проводят профилактические беседы и останавливают пешеходов, когда те пытаются перебежать дорогу. Впрочем, и штраф, который предусмотрен законом - мизерный - пятьдесят одна гривна. И конфискация не будет меняться, если однин и тот же человек будет нарушать ПДД множество раз.