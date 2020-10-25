Нарушения в "день тишины" перед выборами в Украине: открыто 48 уголовных дел

Правоохранители открыли 48 уголовных производств в «день тишины» перед выборами в Украине.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции Украины.

Всего в Украине в «день тишины» в полицию поступило 1041 заявление и сообщение о нарушениях.

Также полицейские составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства.

По данным правоохранителей, из всех зафиксированных нарушений 648 были связаны с незаконной агитацией.

Как отметили в полиции, больше всего нарушений было выявлено в Харьковской области - 73, в Ровенской - 68, в Днепропетровской - 67, в Донецкой - 51 и в Киеве - 49.

По 48 фактам нарушений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.