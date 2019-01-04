Нарушения в работе автошколы и поиск нарколога Федирко. Новые подробности в деле о ДТП на Сумской

Автошколу, в которой проходила курсы вождения Елена Зайцева, могут закрыть. По данным следствия, лицензия на образовательную деятельность в сфере профтехобразования в данном заведении отсутствует. Согласно ответу профильного департамента Министерства образование и науки Украины автошкола не имея лицензии, не может выдавать документы государственного образца и не подчиняется МОН.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что в автошколе "закрывали глаза" на прогулы Зайцевой. Она 5 раз пропускала занятия - такие данные, говорят в полиции, записаны в журнале посещаемости. Более того, там указано, что Елена Зайцева присутствовала на курсах вождения 9 октября 2015-го, однако это противоречит справке Государственной пограничной службы Украины, где сказано, что в этот период она находилась за границей.

После выявленных нарушений, харьковские правоохранители направили запросы Главе Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и Главе Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД относительно решения вопроса о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации.

В то же время, в полицейском "главке" сообщили, что проводится проверка по спорным вопросам по передаче биоматериалов лаборантам для проведения анализа на наличие в организме водителя "Лексуса" наркотических веществ. По заключению судебно-медицинской экспертизы в моче обнаружили кодеин, который может быть лекарственным средством или частью комбинированного лекарственного препарата.

Кроме того, при отсутствии нескольких дополнительных веществ, в частности морфина и опия, кодеин не относится к наркотикам растительного происхождения. Между тем, поиск врача - нарколога Елены Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после аварии и затем исчезла, ни разу не появившись в суд, продолжается, но наработки правоохранители не озвучивают, ссылаясь на тайну следствия.