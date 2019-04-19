Нарушения Закона о выборах: на что жалуются харьковчане во время второго тура

За минувшие сутки правоохранители зарегистрировали 10 сообщений о нарушении Закона Украины «О выборах Президента Украины» на Харьковщине

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, всего с начала апреля зафиксировано 58 обращений граждан, 26 из которых отработаны полицией. Признаков уголовных или административных правонарушений в них не обнаружено, рассмотрение еще 32 сообщений продолжается.

Так, 18 апреля в полицию обратилась наблюдатель Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть ОПОРА». Она сообщила об обнаружении на электрическом столбе в Немышлянском районе агитационной листовки без информации о заказчике и тираже.

Кроме того, в полицию поступило коллективное заявление двух харьковчан, которые обнаружили на интернет-ресурсе YouTube видео с высказываниями, которые могут угрожать жизни и здоровью тех украинцев, кто отдал свой голос за определенного кандидата в Президенты Украины. Это может привести к дестабилизации общества, террористических актов и насилия.

55-летний местный житель обратился к правоохранителям с сообщением о том, что двоих его детей нет в списках избирателей.

Аналогичная ситуация возникла в Харьковском районе: житель поселка Рогань сообщил о том, что его нет в списках избирателей.

Также в полицию обратился харьковчанин с заявлением о том, что на его мобильный номер телефона позвонили неизвестные, представились одним из кандидатов в Президенты Украины и попросили проголосовать за него.

Кроме того, к правоохранителям обратилась женщина, которая обнаружила на станции метро «Холодная Гора» мужчину, который распространял газету, в которой отсутствовали данные о номере тиража и количестве экземпляров.

В связи с этим в отношении 22-летнего распространителя газет полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 212-9 (нарушение порядка ведения предвыборной агитации, агитации во время подготовки и проведения референдума с использованием средств массовой информации и порядка участия в информационном обеспечении выборов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По ч. 2 ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) Кодекса Украины об административных правонарушениях полицейские составили административный протокол в отношении женщины, которая на улице Сумской распространяла агитационные газеты, в которых отсутствовали исходные данные. У нее правоохранители изъяли 680 газет.

Вся информация зарегистрирована в журнале единого учета районных отделов полиции. По всем сообщениям проводится проверка.