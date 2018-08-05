Нарушителя ПДД, выехавшего на улице Шевченко на "встречную" перед авто полиции, накажут по закону

Водителя автомобиля Дэу Ланос, который нарушил правила дорожного движения на улице Шевченко, выехав на встречную полосу движения, накажут согласно административного законодательства Украины.

Об этом сообщили в Секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

Напомним, ранее в Сети появилось видео о том, как на улице Шевченко в Харькове водитель автомобиля Дэу Ланос на светофоре грубо нарушил ПДД, выехав на встречную полосу движения. Где в этот момент стоял автомобиль экипажа патрульной полиции. Водитель патрульного авто объехал нарушителя и уехал, не пообщавшись с нарушителем, а тот. В свою очередь, поехал по встречной полосе дальше.

В пресс-службе патрульных пояснили, что в тот момент экипаж патрульной полиции направлялся на вызов о событиях на ул. Университетской, 12, где в это время происходил пожар в здании Украинской Инженерно-педагогической академии.

Данные автомобиля "Ланос" патрульные зафиксировали и личность водителя установили.

Как сообщается, в связи с нарушением правил дорожного движения водителем автомобиля Дэу Ланос на него будет составлены соответствующие административные материалы.