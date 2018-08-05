Нарушителя ПДД, выехавшего на улице Шевченко на "встречную" перед авто полиции, накажут по закону

05 августа 2018 г. 12:52

Водителя автомобиля Дэу Ланос, который нарушил правила дорожного движения на улице Шевченко, выехав на встречную полосу движения, накажут согласно административного законодательства Украины.

Об этом сообщили в Секторе пресс-службы Управления патрульной полиции Харьковской области.

Напомним, ранее в Сети появилось видео о том, как на улице Шевченко в Харькове водитель автомобиля Дэу Ланос на светофоре грубо нарушил ПДД, выехав на встречную полосу движения. Где в этот момент стоял автомобиль экипажа патрульной полиции.  Водитель патрульного авто объехал нарушителя и уехал, не пообщавшись с нарушителем, а тот. В свою очередь, поехал по встречной полосе дальше.

В пресс-службе патрульных пояснили, что в тот момент экипаж патрульной полиции направлялся на вызов о событиях на ул. Университетской, 12, где в это время происходил пожар в здании Украинской Инженерно-педагогической академии.

Данные автомобиля "Ланос" патрульные зафиксировали и личность водителя  установили.

Как сообщается, в связи с нарушением правил дорожного движения водителем автомобиля Дэу Ланос на него будет составлены соответствующие административные материалы.

 

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