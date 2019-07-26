 

«Нас запугать подобными провокациями не удастся», - на «Барабашово» полиция изъяла пистолет из подозрительной машины

26 июля 2019 г. 18:17
Автор: Алина Тюхай
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Пистолет, дубинка и удостоверения прессы нашли правоохранители в подозрительной машине без номерных знаков. Припаркованную машину полицейские заметили во время отработки территории рынка «Барабашово», в ней, по словам пресс-службы торгового центра постоянно находились несколько молодых людей спортивного телосложения.

Это уже не первая провокация на рынке, поскольку именно на этом месте во время силового противостояния между радикалами и ветеранскими организациями произошла стычка, в результате которой пострадал харьковский журналист Вадим Макарюк. А так как недавно по словам гендиректора ЧАО "Концерн АВЭК и Ко" Андрея Винакова к ним поступила информация о попытках рейдерского захвата рынка, в этом инциденте они видят очередную попытку дестабилизации ситуации на «Барабашово».

Андрей Винаков, гендиректор ЧАО "Концерн АВЭК и Ко"

Мы расцениваем это как очередную провокацию и как очередную попытку дестабилизации ситуации на торговом центре. Поэтому и нахождение этого автомобиля и людей, находящихся в них я расцениваю только как провокацию и попытку рейдерского захвата очередную. И хочу заверить, что нас запугать подобными провокациями не удастся.

На место оперативно приехал адвокат задержанных, который и уговорил следователя не задерживать участников события. По его словам для задержания трех его клиентов у полицейских не было оснований. Евгений Самойлов рассказал, что его клиенты, когда позвонили ему, сказали только, что их незаконно удерживают. А вот их ли это автомобиль адвокат говорит, не знает, так как не успел с ним поговорить на эту тему.

Евгений Самойлов, адвокат

Мене не пускали к клиентам, не дали конфиденциальную встречу, не было составленного протокола задержания. То есть фактически люди были задержаны и не могли передвигаться, потому что им запретили передвигаться. Но при этом документально ничего не составлялось. Мои клиенты не находились в машине, также хочу заметить что я не знаю оружие или нет.

В полиции же сообщили, что оружие, найденное в машине - не огнестрельное. Кроме того, в дальнейшем будут продолжаться действия направленные на прекращение конфликтных ситуаций на рынке.

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