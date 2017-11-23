NASA показало, как испытывает свою самую мощную ракету

Руководство NASA предоставило фотографу Винсенту Фурнье эксклюзивный доступ к испытаниям и подготовке миссии Orion.

Инженеры моделируют все, начиная от ориентации частей ракеты Space Launch System во время полета до того, как вибрация двигателя влияет на другие компоненты системы запуска, пишет The Wired.

В 2019 ГОДУ NASA отправит капсулу под названием Orion по сложной 25-дневной траектории. Сначала Space Launch System, самая мощная ракета из когда-либо построенных, выведет ее в космос. Затем капсула отправится к Луне, сделает несколько оборотов вокруг нее, а затем вернется в атмосферу Земли. В начале 2020-х годов, NASA планирует сделать то же самое еще раз, но уже с экипажем.

Сначала моделируются все компоненты, потом строят маленькие модели ракеты и испытывают их в аэродинамических тоннелях. В это же время специалисты военно-морского флота тестируют капсулу для тренировок по эвакуации космонавтов после приземления.

NASA собирает большую часть основной ракеты с использованием метода, который называется "сварка трением с перемешиванием": цилиндры металла вращаются между алюминиевыми плитами, нагревая их. Металлические секции затем сливаются друг с другом без каких-либо трещин или загрязнений. После шлифования стыков вручную, техники сканируют их на наличие дефектов с помощью ультразвука и рентгеновских лучей.

Тестовую версию двигателя RS-25 для этой ракеты крепят винтами к испытательному стенду NASA и запускают на 500 секунд в такой же последовательности, как и при штатном запуске.