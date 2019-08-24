NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Американское аэрокосмическое агентство проверяет информацию о том, что астронавт Энн МакКлейн получила доступ к банковскому счету своей бывшей жены, находясь на Международной космической станции. Это может быть первым преступлением, совершенным в космосе, сообщает The New York Times в субботу, 24 августа.

Бывшая жена астронавта Саммер Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию.

При этом сама МакКлейн, которая уже вернулась из космоса, сообщила через адвоката, действительно следила за счетами бывшей жены - хотела убедиться, что финансы семьи в порядке, и что удается оплачивать счета и ухаживать за ребенком, которого МакКлейн и Уорден воспитывали до развода. Уорден является биологической матерью их ребенка.

“Она (МакКлейн) категорически отрицает, что сделала что-то плохое”, - говорит адвокат Расти Хардин.

Согласно действующим на МКС правилам, которые установили США, Россия, Япония, Канада и Евросоюз, на людей и имущество в космосе распространяется национальное право. Соответственно, американец, совершивший преступление в космосе, будет подчиняться американскому законодательству, японец - законам Японии.

В правилах также оговаривается возможность выдачи преступника на Землю в другую страну, если там решат привлечь к ответственности гражданина другого государства за преступления в космосе.