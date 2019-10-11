NASA сделало 3D-карту Луны

Теперь любой художник или визуализатор сможет использовать CGI Moon Kit в своей работе.
Космическое ведомство США на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, которая прежде всего предназначена для художников и создателей компьютерной графики, информирует Ukr.Media.
Данные, которые легли в основу 3D-карты, были получены с межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Аппарат уже более 10 лет находится на лунной орбите и делает снимки спутника нашей планеты.
На борту LRO установлена камера, которая способна построить странно высококачественную карточку поверхности Луны. Аппарат может захватывать только небольшую область за один раз, но, поскольку камера делает снимки постоянно, а спутник движется по орбите, LRO смогла сохранить почти всю видимую область Луны.
Впрочем, отличные фотографии - лишь одна составляющая 3D-карты. Если художник в своей работе хочет воссоздать поверхность Луны, то ему потребуется информация о ее топологии. Именно эти данные были получены с помощью лазерного высотомера, который также установлен на LRO.
Всю эту информацию Эрни Райт из студии визуализации Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, собрал в так называемую карту смещения - что-то вроде топографической карты, где вместо фактической высоты меняется цвет. Модель имеет несколько разновидностей, но основной вариант один: вы накладываете карту смещения на фото, затем обертывают ее вокруг сферы и получаете виртуальный глобус.