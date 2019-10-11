 

NASA сделало 3D-карту Луны

11 октября 2019 г. 16:45
Источник: Аспекты.нет
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Теперь любой художник или визуализатор сможет использовать CGI Moon Kit в своей работе. 

Космическое ведомство США на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, которая прежде всего предназначена для художников и создателей компьютерной графики, информирует Ukr.Media.

Данные, которые легли в основу 3D-карты, были получены с межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Аппарат уже более 10 лет находится на лунной орбите и делает снимки спутника нашей планеты.

На борту LRO установлена ​​камера, которая способна построить странно высококачественную карточку поверхности Луны. Аппарат может захватывать только небольшую область за один раз, но, поскольку камера делает снимки постоянно, а спутник движется по орбите, LRO смогла сохранить почти всю видимую область Луны. 

Впрочем, отличные фотографии - лишь одна составляющая 3D-карты. Если художник в своей работе хочет воссоздать поверхность Луны, то ему потребуется информация о ее топологии. Именно эти данные были получены с помощью лазерного высотомера, который также установлен на LRO.

Всю эту информацию Эрни Райт из студии визуализации Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, собрал в так называемую карту смещения - что-то вроде топографической карты, где вместо фактической высоты меняется цвет. Модель имеет несколько разновидностей, но основной вариант один: вы накладываете карту смещения на фото, затем обертывают ее вокруг сферы и получаете виртуальный глобус. 

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