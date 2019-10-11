NASA запустило корабль для исследования ионосферы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно запустило корабль со спутником ICON по исследованию ионосферы.

Первые научные данные с летательного аппарата будут доступны в ноябре.

"После успешного запуска в четверг вечером космический корабль NASA Ionospheric Connection Explorer (ICON) находится на орбите для первой в своем роде миссии по изучению области космоса, где изменения могут нарушить связь и спутниковые орбиты и даже увеличить радиационные риски для космонавтов", - говорится в сообщении NASA.

По словам сотрудников, самолет, который выполнял роль ракету-носителя, поднялся в воздух со взлетно-осадочной полосы базы ВВС США на мысе Канаверал и достиг высоты примерно 11,9 км.

Отмечается, что сбросить ракету-носитель со спутником удалось со второй попытки, после повторения маневра.

ICON - это миссия класса Explorer. Центр космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, управляет программой исследовательских работ для Управления научных миссий NASA в Вашингтоне.