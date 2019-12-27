Насильник-педофил проведет за решеткой 14 лет

Харьковский апелляционный суд пересмотрел обвинительный приговор в отношении мужчины, который в течение года насиловал ребенка, по ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры Валерия Лялюка, 36-летний харькованин в течение года систематически совершал развратные действия в отношении 9-летней внучки своей сожительницы.

Многодетная мать ребенка уехала на заработки, оставив дочь на попечение бабушки.

Девочка долгое время находилась под психологическим воздействием насильника и никому не рассказывала о его действиях, пока ее бабушка случайно не застала сожителя в момент очередного совершения насилия над ее внучкой.

Приговором суда педофила приговорили к 14 годам заключения, однако насильник свою вину не признал, а его защитник обжаловал приговор в Харьковском апелляционном суде, пытаясь доказать невиновность обвиняемого.

Харьковский апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, обвинительный приговор вступил в силу.

Согласно ему, педофил проведет за решеткой 14 лет.