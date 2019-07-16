Насильника девушки-провизора осудили на 9 лет лишения свободы

Пресс-служба Прокуратуры в Харьковской области сообщила, что рецидивиста, изнасиловавшего девушку-провизора, приговорили к 9 годам лишения свободы.

Приговором Фрунзенского районного суда 45-летнего харьковчанина признали виновным в изнасиловании, ограблении и нанесении телесных повреждений фармацевту, а также в сопротивлении правоохранителям и нанесении телесных повреждений работнику полиции

Напомним, происшествие случилось в конце января этого года. Нетрезвый мужчина вступил в конфликт с провизором в аптеке. Под предлогом, чтобы девушка дала ему книгу жалоб, он заставил выйти ее в торговый зал. А потом, воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, затянул жертву в подсобное помещение, избил и изнасиловал. Кроме того, насильник забрал у потерпевшей мобильный телефон.



Подозреваемого в жестоком преступлении уличили в тот же вечер. Им оказался местный житель, имевший семь судимостей, 3 из которых - за изнасилование.



При задержании мужчина оказал сопротивление работнику полиции. Пытаясь убежать, злоумышленник нанес полицейскому телесные повреждения и оторвал рукав куртки.