 

Насильника девушки-провизора осудили на 9 лет лишения свободы

16 июля 2019 г. 15:10
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Пресс-служба Прокуратуры в Харьковской области сообщила, что рецидивиста, изнасиловавшего девушку-провизора, приговорили к 9 годам лишения свободы. 

Приговором Фрунзенского районного суда 45-летнего харьковчанина признали виновным в изнасиловании, ограблении и нанесении телесных повреждений фармацевту, а также в  сопротивлении правоохранителям и нанесении телесных повреждений работнику полиции 

 Напомним, происшествие случилось в конце января этого года. Нетрезвый мужчина вступил в конфликт с провизором в аптеке. Под предлогом, чтобы девушка дала ему книгу жалоб, он заставил выйти ее в торговый зал. А потом, воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, затянул жертву в подсобное помещение, избил и изнасиловал. Кроме того, насильник забрал у потерпевшей мобильный телефон.
 
Подозреваемого в жестоком преступлении уличили в тот же вечер. Им оказался местный житель, имевший семь судимостей, 3 из которых - за изнасилование.
 
При задержании мужчина оказал сопротивление работнику полиции. Пытаясь убежать, злоумышленник нанес полицейскому телесные повреждения и оторвал рукав куртки.

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