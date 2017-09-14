Насколько адаптирован Харьков для людей с инвалидностью? Этим вопросом задались активисты и общественники в рамках недельного фестиваля «Инклюзион»

В инвалидной коляске Леонид оказался после серьезной травмы из-за несчастного случая - падения с высоты 7го этажа. Мужчина сломал позвоночник в двух местах. Вот уже на протяжении 6 лет он продолжает бороться за шанс встать на ноги и перенес 7 операций. Из трех музеев, которые Леонид намеревался сегодня посетить самостоятельно он смог попасть только в один на Чернышевской, где имеется пандус для заезда с улицы.

Леонид Балдин, программист

Ступеньки - это мой персональный враг, их много. Харьков - старый город. Музеи и театры - это все архитектурное достояние, их сложно реконструировать. Много ступеней. Поэтому это все должно решаться таким образом, что должны быть какие-то специально обученные люди, персонал, который будет помогать.

Вопрос доступности стоял очень давно, уверяют директор Художественного музея, но до сих пор средств на соответствующую реконструкцию чиновники так и не нашли.

Валентина Мызгина, директор Харьковского художественного музея

Еще в 70 годах был разработан проект на строительство такого здания-перехода. Здания, которое соединило бы это наше основное здание Жен Миронгосиц 11 и Жен Мироносиц 9 - это выставочный зал. Построить между ними здание современное со всеми необходимыми условиями любых категорий посетителей.

А пока эта затея остается лишь мечтой заведующей сотрудникам музея приходится заносить коляску посетителя внутрь на руках.

В рамках так называемого фестиваля «Инклюзион», который проходит в Харькове уже второй раз активисты пытаются обратить внимание общества на проблему безбарьерности и доступности культуры для людей с инвалидностью

Мария Ясеновская, координатор фестиваля "Инклюзион"

С властью мы писали областному управлению культуры, в частности, о том какие планы по обеспечению доступности художественного музея. Вы знаете, что художественный музей - это памятник архитектуры и управление ответило ну да есть очень много сложностей, но университет строительства архитектуры вместе с ведущими архитекторами они думают о том, как такой вопрос решить и собственно говорят мы прокоммуницировали с этими специалистами.

Но Харьков по-прежнему совершенно не приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями, которых зачастую сопровождают только хрупкие женщины.

Екатерина Балдина, супруга Леонида

Есть 119, который едет с одного конца в другой есть 202, вот эти большие автобусы там есть откидные. То, что Леня говорил сломался. А водители помогают? Не всегда, но помогают. Наверное, самое сложное - это сходить в гости к кому то, потому что это очень часто маленький дом. Если пятиэтажный и человек живет на 4ом- 5ом этаже это впринципе не реально. Люди ходят в основном к нам

Организаторы фестиваля Инклюзион говорят, что они даже могут предоставили вариант плана реконструкции зданий, который стоит взять за основу чиновникам, для того, чтобы инвалидность для харьковчан не была синонимом домашнего ареста.