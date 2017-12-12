Настоящая или мнимая эпидемия под Харьковом. Загадочное отравление беременных в Высоком.

Информация о настоящей эпидемии отравления под Харьковом появилась в СМИ. Якобы в санатории в поселке Высокий с жалобами на тошноту, рвоту и повышение температуры обратились 22 беременные женщины. Ссылались на вот этот документ, который был опубликован на сайте Госпродпотребслужбы. По нему врачами областной клинической инфекционной больницы 4-м женщинам был поставлен диагноз - острая кишечная инфекция, другим - острая респираторная инфекция. Но вот в самой больнице о таких пациентов даже не слышали.

Павел Нартов, главный врач ХОКИБ:

К нам больные с кишечной инфекцией или с пищевой токсико-инфекцией за последние 5-7 дней не поступали. Ни единого случая не было.

Кроме областной инфекционной больницы таких больных некуда везти. Поэтому о такой вспышка болезни здесь узнали бы первыми. Больных изолировали бы в стационаре и проводили бы обследование. Тем более что беременные - всегда на особом учете.

Светлана Молокова, заведующая приемного отделения ХОКИБ:

Якщо не можуть розібратися на місці, вони дзвонять, запитують, звертаються до головного лікаря чи начмеда нашої лікарні. - Якщо така кількість? - Це спалах. Це спалах, це вже особливий режим.

У директора санатория "Высокий" Александра Штабибрехера уже второй день подряд от звонков разрывается мобильный. Звонят не только из разных служб, но и знакомые. Выясняют, как себя чувствуют беременные заболевших. Об установленном диагнозе у отдыхающих - 22-х женщин Александр узнал из СМИ.

Александр Штабибрехер, директор ДП "Санаторий "Высокий":

4 человека, да, они обратились. Возникло подозрение, что есть заболевание. Поэтому были приглашены Держспоживстандарт и областной эпидемиолог, были изъяты у всех пробы и были пробы отправлены в инфекционную больницу.

Кроме того, на наличие кишечной палочки был обследован персонал санатория. Сразу же, еще до получения результатов, в заведении провели внеплановые мероприятия по дезинфекции. Но сегодня утром в Госпотребслужбе подтвердили - никакой угрозы не было. Сотрудники санатория здоровые, еда качественная, а диагнозы у женщин, которые обратились, не подтвержден.

Елена Гаева, главный специалист отдела организации расследований вспышек:

По проверенной информации в санатории Высокий никаких случаев подтвержденных или не подтвержденных и обращений за медицинской помощью беременных женщин нет, вспышки тоже нет.

Сейчас в "Высоком" предполагают, что некоторым из отдыхающих просто не подошли некоторые из предложенных блюд. И меню, говорят, уже скорректировали.