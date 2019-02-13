Настоящий джентльмен в клетке. Спасенный волк ухаживает за дамами и "целует" им руки

Волк нервно бегает вдоль вольера, предназначенного для передержки и реабилитации животных. Пока хищник без имени, а его привычки на новомместе жительства еще не успели изучить. Санитар леса появился в «Добром доме» Харьковского экопарка недавно, его привезли из Черниговской области. Там волчка держали во дворе как обычную собаку - условия были ужасными. Зверь жил в дырявой конуре, которая со всех сторон продувалась ветрами, и сидел на короткой цепи, еды рядом не было. Когда его забирали зоозащитники, из истерзанных десен животного текла кровь, хозяев дома не было. Тогда четверолапого посадили в клетку и отправили в Харьков, где выяснили, что он настоящий шерстяной джентльмен

Ирина Подвойская, руководитль центра «Добрый дом» экопарка

Это не чистый волк – это волк смесь с собакой. У нас он находится четыре дня. Чувствует он себя не плохо, кушает, поет водичку. Реагирует на женщин очень положительно. Каждой встречной лижет руку

Сейчас рядом с волком живет пес, и такое соседство хищнику по душе, ведь на Черниговщине рядом также жила собака, которая не отходила от своего друга, когда приехали волонтеры. Пока, говорят в экопарке, животное не может полностью доверять людям. Карабин со своей шеи снять санитар леса не дает - начинает рычать. Впрочем, в вольер людей запускает, поэтому есть надежда, что кто-то таки сможет установить с животным контакт и даже забрать домой

Ирина Подвойская, руководитль центра «Добрый дом» экопарка

Мы бы его реабилитировали и отпустили в естественную среду обитания, но так как это животное, которое долгое прожило с человеком в контакте, если, конечно, будут условия соответствующие, мы будем проверять. Если у человека будет очень большой вольер, будет животному уделять очень много времени, будет проводить с ним много времени на выгуле тогда, возможно, мы кого-то и рассмотрим

Аппетит у хищника прекрасный, добавили в экопарке. От хорошего куска мяса волк никогда не отказывается. Сейчас четверолапому провели обработку от паразитов. В дальнейшем станет понятно, что именно надо делать, когда животное адаптируется и сможет больше доверять людям.

