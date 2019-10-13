Наступление Турции в Сирии: погибли полсотни мирных жителей

В ходе наступления турецкой армией в Сирии уже погибли около 50 мирных жителей. Об этом сообщает BBC.

«По последним данным, около 50 мирных жителей погибли по обе стороны границы, около 100 тысяч - вынуждены были покинуть свои дома», - говорится в сообщении.

В ходе наступления турецких войск против курдов на северо-востоке Сирии тяжелые бои завязались вокруг приграничного города Рас-эль-Айн.

Турция утверждает, что уже захватила этот важный в стратегическом отношении город, однако представители преимущественно курдских Сирийских демократических сил (SDF) отрицают это.

Как сообщалось, 9 октября Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии, где проживают курды. Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где находятся курдские силы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать "безопасную зону", а его цель - "курдские боевики" и члены группировки "Исламское государство" на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на своем заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии.

Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.