Навальный полностью пришел в себя после отравления - СМИ

Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после отравления в России новым типом вещества "Новичок". Об этом сообщается в совместном материале изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

По данным СМИ, состояние здоровья российского политика после того, как его вывели из медицинской комы, лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации.

"Ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета", - пишет The Insider.

После этого охрана госпиталя "Шарите", где сейчас находится Навальный, была усилена и, чтобы попасть к политику, необходимо преодолеть три кордона охраны.

"Высший уровень безопасности ("Красная угроза") был введен вчера именно после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, что делает его положение более опасным", - пишет издание.

В связи с этим, немецкие спецслужбы готовятся как к физическим угрозам, так и к "дезинформационному шторму", включая попытки дискредитировать клинику "Шарите".

Медики ожидают, что физически Навальный сможет восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью.

Для сравнения, как физическое, так и психическое восстановление Сергея Скрипаля и Емельяна Гебрева проходило намного дольше и труднее.

"Врачи считают, что Навальный выжил только благодаря быстрой реакции пилотов, решивших посадить самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту", - пишет издание.

Также сообщается, что немецкие власти проинформировали страны G7 о том, что Навальный был отравлен новым и более мощным вариантом "Новичка" по сравнению с тем, который был использован против Скрипаля.

В Германии уверены, что "Новичок" этого типа могли создать только в государственной лаборатории.

Напомним, обнаружить следы "Новичка" удалось не только в организме Навального, но и на поверхности бутылки, из которой он пил.

"Согласно немецким следователям, если бы бутылка не попала в Германию, определить конкретный тип яда было бы намного сложнее, и именно эта упущенная деталь стала самым большим провалом российских спецслужб", - подытоживает The Insider.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили факт отравления оппозиционера. 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Яд "Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы. В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ. "Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.