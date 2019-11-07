Найден редчайший гриб "пальцы дьявола"

07 ноября 2019 г. 16:40
Источник: Корреспондент.net
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Ученые обнаружили редкий гриб под названием "пальцы дьявола" впервые за два десятилетия.

Об этом сообщает The Sun.

Находку обнаружили в заповеднике Долбери-Уоррен около города Бристоль.

Редчайший гриб антурус Арчера или "пальцами дьявола", последний раз видели в Британии в 1999 году.

Экологи отмечают, что гриб выглядит устрашающе, но не является ядовитым.

Он напоминает красные длинные пальцы или щупальцы, покрытые слизью.

Гриб источает запах, напоминающий гниющую плоть.

Кроме того гриб живет и питается за счет разлагающейся ткани: палых листьев или старых пней.

Напомним, ранее в США сняли редчайшую птицу.

 

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