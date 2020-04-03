Найдены новые очаги размножения коронавируса в теле человека

03 апреля 2020 г. 13:43
Источник: УНИАН
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Коронавирус COVID-19 размножается в организме человека не только в легких. Как выяснили немецкие и британские ученые, очагом распространения инфекции стали и верхние дыхательные пути, и кишечник.

Специалисты провели детальный анализ девяти случаев заболевания COVID-19, пишет журнал Nature .

В образцах у каждого больного содержание вируса в образцах из глотки было особенно высоким в течение первой недели после выявления симптомов заболевания.

Кроме того, у одного и того же больного COVID-19 в верхних дыхательных путях и легких были найдены различные штаммы нового коронавируса, что указывает на их независимое друг от друга развитие.

Специалисты считают, что присутствие SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях способствует незаметной передаче инфекции от больных с легкой формой здоровым.

Отметим, что исследование ученых пока не прошло рецензирование.

Как сообщалось, по состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в мире выросло до 1014673 человек.
 

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