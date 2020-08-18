Назначен новый главный архитектор Харьковской области

В Харьковской области назначен новый главный архитектор. Им стал Антон Коротовских, который ранее работал в архитектурно-проектном бюро.

Соответствующее распоряжение главы ХОГА Алексея Кучера о его назначении от 17 августа опубликовано на сайте Харьковской облагосдминистрации.

Как указывается, контракт с ним подписан только до конца карантина.

Победитель конкурса на должность директора Департамента мостостроения и архитектуры ХОГА Антон Коротовских был депутатом Песочинского сельсовета и владельцем 40% архитектурно-проектного бюро "Атриум".

Как пишут СМИ, в его декларации за 2018 год указано, что у него имеется 10 соток земли в Песочине и Volvo V-40 1998 года выпуска, принадлежащий его родственнице.

Еще 7,5 сотками земли в Песочине владеет его жена, также у нее есть почти 15 соток земли в Печенегах и квартира в Донецкой области. Супруга Коротовских на тот момент строила в Песочине дом площадью 124 квадратных метра.

За 2017 год чиновник заработал в архитектурно-проектном бюро 48 тысяч гривен, его супруга заработала 38 тысяч гривен, работая в Институте терапии имени Любови Малой.

Наличными у него на момент подачи декларации было 250 тысяч гривен, а у супруги - 300 тысяч гривен.