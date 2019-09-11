Назначен заместитель генпрокурора Украины и главный военный прокурор

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11 сентября 2019 г. 10:43
Источник: Левый берег
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 11 сентября назначил своим заместителем - главным военным прокурором Виктора Чумака, который был депутатом Верховной Рады 7-8 созывов.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Накануне кандидатуру Чумака согласовал президент Владимир Зеленский.

Виктор Чумак в 1981-1992 годах он проходил службу в Вооруженных силах СССР. В 1992 году он вернулся в Украину и работал в Национальной академии государственной пограничной службы в Хмельницком, где одно время возглавлял кафедру военного права.

В 2000 году переехал в Киев, возглавив управление правового обеспечения Государственного комитета в делах охраны госграницы Украины.

В 2004 году ушел с государственной службы в Международный центр перспективных исследований, а в 2010 году создал собственный аналитический центр - Украинский институт публичной политики.

В 2012 году впервые стал депутатом Верховной Рады по округу №214 в Киеве. В 2014 году переизбрался в парламент по этому же округу.

На выборах президента Украины в 2019 году возглавлял штаб кандидата Анатолия Гриценко.

Напомним, 29 августа генеральным прокурором Украины стал Руслан Рябошапка.

6 сентября он назначил своим первым заместителем Виталия Касько.

Предыдущим главным военным прокурором был Анатолий Матиос, его уволили с должности 2 сентября.

 

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