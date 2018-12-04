Назначить дополнительную экспертизу. Суд по делу ДТП на Сумской соберется 11 декабря

Сегодня на заседании были не все участники процесса: защитник Дронова – Сергей Перепелица - на больничном, но он просил рассмотреть ходатайство о назначении Зайцевой амбулаторной комплексной судебно-медицинской и психиатрической экспертизы без него.

В частности, выяснить, находилась ли Зайцева в момент ДТП в состоянии наркотического опьянения или под воздействием других одурманивающих средств.

Прокуратура и защита Елены Зайцевой подготовили письменные возражения на это ходатайство. Прокуроры отметили, что оно ни в коем случае не влияет на объем обвинения, кроме того, затягивает процесс:

Валерий Бухан, прокурор отдела прокуратуры

Усі данні щодо обставин, на які посилається сторона захисту Дронова, є в матеріалах кримінального провадження, тому такі клопотання ми звичайно розцінюємо як затягування судового розгляду

Адвокаты Зайцевой тоже подготовили возражения. Назвали ходатайство о назначении экспертизы неуместным, а Юлия Козырь заявила, что считает недопустимыми доказательства, содержащиеся в документе, а именно: осмотр Зайцевой врачом Еленой Федирко и ее выводы.

Юлия Козырь, адвокат Елены Зайцевой

По моему мнению, ходатайство было необоснованным, не было в нем приведено необходимых доводов и аргументаций, которые давали бы основания для проведения экспертиз

Однако суд после возвращения из совещательной комнаты постановил: удовлетворить ходатайство Перепелицы частично и провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. Эксперт получит все материалы уголовного производства и до 10 декабря должен ответить на вопрос: была ли Зайцева в момент ДТП под воздействием любых наркотических или алкогольных препаратов, отметила адвокат потерпевших Лариса Матвеева:

Лариса Матвеева, представитель потерпевших

Суд передаст на экспертизу все материалы дела, среди этих материалов и акты, и заключение , которые подготовила Федирко, и результаты первичного исследования Зайцевой, и результаты токсикологической экспертизы. Эксперт должен будет исследовать все материалы и сформулировать свою точку зрения

Суд объявил перерыв до 11 декабря.