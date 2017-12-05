Назван лучший рождественский фильм всех времен

05 декабря 2017 г. 10:50
Источник: Новое Время

Британское издание The Independent назвало величайший рождественский фильм в истории кино.

По мнению журналистов, лучшей кинокартиной для рождественских праздников является трагикомедия Билли Уайлдера - Квартира (1960 год). Редакция The Independent считает, что именно этот фильм от режиссера В джазе только девушки передает настоящий дух Рождества - единство и надежду на светлое будущее.

"Квартира - это идеальный фильм о Рождестве", - отметили редакторы издания, -"Не о таком Рождестве, каким бы мы хотели его видеть, с треском огня в камине, звоном колокольчиков, снегом. А о реальным Рождестве. Иногда веселым, иногда скучным, иногда одиноким".

Трогательная лирическая история отношений простого клерка Бакстера и девушки-лифтерши Фрэн завоевала целых пять Оскаров, в том числе и за лучший фильм.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.