Назван лучший рождественский фильм всех времен

Британское издание The Independent назвало величайший рождественский фильм в истории кино.

По мнению журналистов, лучшей кинокартиной для рождественских праздников является трагикомедия Билли Уайлдера - Квартира (1960 год). Редакция The Independent считает, что именно этот фильм от режиссера В джазе только девушки передает настоящий дух Рождества - единство и надежду на светлое будущее.

"Квартира - это идеальный фильм о Рождестве", - отметили редакторы издания, -"Не о таком Рождестве, каким бы мы хотели его видеть, с треском огня в камине, звоном колокольчиков, снегом. А о реальным Рождестве. Иногда веселым, иногда скучным, иногда одиноким".

Трогательная лирическая история отношений простого клерка Бакстера и девушки-лифтерши Фрэн завоевала целых пять Оскаров, в том числе и за лучший фильм.