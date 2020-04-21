Назван новый симптом коронавируса, связанный с кашлем

21 апреля 2020 г. 14:24
Источник: Обозреватель.ua
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Симптомом заболевания коронавирусом COVID-19 может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой.

Он наблюдается у 36% заболевших.

Об этом рассказал реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

Он назвал наиболее распространенные симптомы коронавируса.

"У 97% – температура. У 76% людей – слабость и боли в мышцах. У 67% – сухой кашель, у 36% – кашель с мокротой", - сообщил медик, - В этом контексте медик назвал шарлатанством способ проверки заражения коронавирусом при помощи задержки дыхания на 10 секунд. "Дескать, если дыхание задержать можешь, то у тебя его нет, а если не можешь, то он у тебя есть. Это могут рассказывать только шарлатаны".

Ранее Борис Бриль назвал самое эффективное средство при легкой форме коронавируса. Он подчеркнул, что корень имбиря не имеет к этому никакого отношения.

 

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