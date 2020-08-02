Назван уровень смертности от COVID в Украине

02 августа 2020 г. 14:04
Источник: Корреспондент
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В Украине общий показатель летальности от коронавируса составляет 2,4%. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в воскресенье, 2 августа.

Самый высокий уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области. Следом идут Черкасская область и Закарпатье.

"Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - сказано в сообщении ЦОЗ.

Напомним, что в Украине более 1100 новых больных COVID за сутки. В то же время выздоровели всего 253 человека.

Больше всего новых случаев выявлено на Львовщине, на Прикарпатье и в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве 110 новых случаев коронавируса за день.

При этом выздоровели только 13 человек. Большинство новых больных лечатся на самоизоляции, но 12 человек были госпитализированы.

 

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