Названо имя первого украинского образовательного омбудсмена

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13 июля 2019 г. 13:27
Источник: УНН
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Образовательным омбудсменом в Украине станет директор школы и учитель медиаграмотности с опытом внедрения Новой украинской школы Сергей Горбачев.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

"Министр Лилия Гриневич определилась с кандидатурой на должность образовательного омбудсмена - им станет Сергей Горбачев, директор специализированной школы № 148 Киева", - указали в министерстве.

Определяющим фактором при принятии решения стало знания системы образования на разных, в том числе управленческих, ступенях, а также понимание ценностей и сути начатых образовательных реформ, указала министр.

"Это очень важно, и именно с учетом этого образовательным омбудсменом уже в ближайшее время станет Сергей Горбачев. Во-первых, он хорошо знает систему образование изнутри, а также глубоко понимает суть реформы "Новой украинской школы". Сергей Иванович единственный из кандидатов имеет сформированное понимание того , что такое педагогика партнерства, и нам очень важно, чтобы эта должность, и он должен это сделать, чтобы она не превращалась в еще один карательный орган, который будет искать виновных, а эта должность должна стать центром доверия и цивилизованного разрешения конфликтов ", - пояснила Г риневич.

По ее мнению, Сергея Горбачева ждет тяжелая и кропотливая работа - после официального назначения он должен будет запустить работу нового органа, который предусматривает много бюрократии. Кроме того, он должен найти и отобрать себе офис работников из 15 человек.

Напомним, Кабмин создал должность образовательного омбудсмена в июне 2018 года.

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