Названы симптомы легкой формы коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины назвали симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, симптомом является также контролируемое повышение температуры до 38 градусов, которая при приеме жаропонижающих препаратов, сразу снижается.

"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", - пояснил он.