Названы точные даты пробного ВНО

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам - 17 июня. Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования.

Обновленные приглашения-пропуски с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня. Для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные ранее от РЦОКО. Для печати приглашения-пропуска необходимо воспользоваться опцией “Сформировать приглашение-пропуск” – документ загрузится в формате PDF, после чего его можно будет распечатать.

Вход учатников в пункты проведения тестирования будет проходить при наличии:

- оригинала документа, по которому проходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т.д.);

- приглашения-пропуска;

- средств индивидуальной защиты – маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).

Рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, по желанию, - прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.

Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в такие сроки:

- 15-17 июня – по украинскому языку и литературе;

– 17-19 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам – до 23 июня.