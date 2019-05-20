Озвучить имена убийц Гандзюк и сохранить название проспекта: пикеты в Харькове

Харьков спросил: кто заказал Катю Гандзюк. 18 мая в 40 городах Украины прошли пикеты с требованием назвать имена убийц херсонской активистки. В том числе в Харькове. На площади Свободы возле палатки «Все для перемоги» собралось несколько десятков горожан. Они держали в руках плакаты с фото Гандзюк и скандировали «Убийцы должны сидеть». Участники акции адресовали вопрос о расследовании дела Кати Гандзюк уже новоизбранному президенту, поскольку отныне именно он будет гарантировать права и свободы граждан Украины. Также напомнили, что в Харькове до сих пор нераскрытыми остаются дела представителей ОО "Харьковский антикоррупционный центр" - Дмитрия Булаха и Евгения Лисичкина, а также под большим вопросом расследование гибели єкоативиста из Эсхара - Николая Бычко.

Диана Руда, участница акции:

Ми намагаємося нагадати владі, що минулій, що майбутній, що ми все пам’ятаємо, ми не забуваємо про ці речі. Ми не хочемо бути наступними. Ми вважаємо неадекватним те, що просто закриваються очі на замовників всіх цих речей.

Участники акции также почтили минутой молчания память жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. Уже позже, вечером, около 2 десятков горожан вспоминали о 75-й годовщине депортации советским режимом крымских татар с их исторической Родины. По мнению активистов, проблема преследования народов Крыма остается до сих пор актуальной.

Александр Дзюба, участник акции памяти:

На жаль, багато представників корінного народу Криму вимушені були покинути Крим після 2014-го року. Після почату російської окупації. Будемо сподіватися, що це не призведе до масової такої трагедії і Крим буде звільнено і корінні народи Криму отримають свободу.

Уже в День памяти жертв политических репрессий около сотни горожан пришли на акцию к бюсту маршала Жукова. Протест назвали «Прощание с мясником». Провести митинг, говорят участники решили из-за желания городских властей вернуть проспекта Петра Григоренко старое название - Георгия Жукова. Более того, активисты настаивали на сносе памятника законным способом.

Ні – Жукову на мапі України! Ні – Жукову на мапі України! Ні – Жукову на мапі України!

Активисты принесли с собой плакаты с нарисованными отпечатками окровавленных ладоней и с надписями "Жуков палач, а не герой". К бюсту маршала пришли также и сторонники советской власти. Около 20 человек. Противники Жукова раздавали прохожим листовки с историческим фактам о преступлениях маршала. Сторонники - пели песни коммунистических времен и возлагали цветы.

Клавдия, харьковчанка:

Это был военно-начальник, который Харьков освобождал. Почему им он мешает, мне непонятно. Не могу этого понять!

Светлана Грипа, харьковчанка:

Последний день – его взяли в 43-м, когда стали освобождать Украину. Их погнали на форсирование Днепра этим маршалом «смерть». Их не учитывали, их не записывали. Им не давали ружей. Они были в черных пиджаках. Это біли дети от 16….до 60. Вот уничтожен весь род!

Между обеими сторонами возникали словесные перепалки, поэтому их разделили кордоном полиции чтобы на допустить существенных беспорядков.