Не била, а пытала. Прокуратура переквалифицировала резонансное дело об избиении няней 14-летней девочки с ДЦП

04 мая 2018 г. 20:44
Автор: Алина Тюхай
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В марте этого года в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки с тяжелой формой ДЦП. Она пожаловалась, что няня воспитывает ее ребенка побоями, как доказательство -  предоставила видеозапись. Женщина рассказала, что когда начала замечать на теле дочери синяки и многочисленные ссадины - установила в квартире видеорегистратор. Камера зафиксировала, как няня била девочку, когда они оставались наедине.

Лариса Сандеви, мать 14-летней Валерии:

В декабре месяце мы еще заметили пятерню на лице, я тоже спросила, в чем проблема, у няни. Но она говорит - она сегодня просто вела себя неадекватно. Ну да, может, ударила, все мы люди. Она сказала, что Лера ее сильно ущипнула.

Лариса Сандеви сразу обратилась в правоохранительные органы. Тогда, так сказать, по горячим следам, няне было объявлено ​​первое подозрение по статье «нанесение легких телесных повреждений». Однако в ходе досудебного расследования следователям удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы переквалифицировать уголовное производство.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Перекваліфікувати це судове провадження і оголосити змінену підозру цій жінці за статтею 127 Кримінального Кодексу України -  це катування. Усі деталі щодо зібраних доказів будуть озвучуватись в суді під час оголошення обвинувального акту, під час розгляду справи по суті. 

По словам обвинения, женщина признает свою вину частично.

Мера пресечения к няне не избиралась, поскольку от следствия женщина не скрывается. Максимальная санкция объявленной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Видео: 

В прокуратуре переквалифицировали резонансное дело о избиение няней ребенка - 04.05.2018

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