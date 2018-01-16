Не до причесок. Парикмахерская на Алексеевке превратилась в туалет

16 января 2018 г. 19:35
Автор: Вилен Мода
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Это подвальное помещение у фонда госимущества приобрела еще ее мать, рассказывает Марина. Со временем, его оборудовали под парикмахерскую, которая когда-то приносила неплохие деньги. Однако, терять свою популярность заведение начало четыре года назад из-за сложностей с системой водоотведения. Вызовы слесарей и санитарных служб для дезинфекции решали проблему лишь временно. Большинство постоянных клиентов ушли, а на новых, при таких условиях, нечего даже надеяться, говорят мастерицы. И если раньше ЧП происходило один-два раза в год, то последний месяц пол даже не успевает просыхать - жалуется владелица помещения.

Марина Халхатян, совладелица парикмахерской

Мы звонили везде. Мы звонили в Жилкомсервис, в городской, в 1562 позвонили в аварийку городскую, районную. Кстати мы вызвали с утра еще в 10 часов и до сих пор не приехала аварийка. Оно продолжает литься. Вы видели как залита парикмахерская. Это нереально. Мы четыре раза там вымывали проветривали и опять тоже самое. Это буквально за  месяц за 20 дней это уже четвертый раз.

"Грязную проблему" в заведении связывают только с недобросовестностью
коммунальных служб. Чтобы обратиться в суд за материальной компенсацией решили составить соответствующий акт, но сотрудники Жилкомсервиса, утверждает Марина, не хотят к ним приходить.

Марина Халхатян, совладелица парикмахерской

 Проблема в работе Жилкомсервиса. Но даже, наверное, не Жилкомсервиса, а вот водоканал... И как называется оно каналочиствод, потому что канализация. Везде льется канализация.

Впрочем, как сообщил руководитель местного участка Жилкомсервиса проблема с 42 домом на проспекте Людвига Свободы действительно есть, но дело здесь прежде всего в человеческом факторе.

Сергей Базилевский, нач. участка №9 КП "Жилкомсервис"

З боку Жилкомсервиса там никаких причин нет. Просто люди неправильно пользуются системой канализации. В очередной раз силами кп вооканал была прочищена канализация, были вытащены две тряпки и бумажные полотенца, которые естественно не предназначены для того, чтобы бросать  в канализацию. Це саме у перукарні чи взагалі у будинку? - Это в доме 16 квартир по этому стояку и вот люди неправильно пользуются канализацией и бросают туда посторонние вещи.

Раньше, говорят коммунальщики, они постоянно обклеивали подъезд сообщениями о предостережении проблем с канализацией и мусором в трубах. Но это не очень помогло. А вот относительно осмотра помещения и составления акта потопа, Сергей Базилевский заверил, что сотрудник Жилкомсервиса вскоре обязательно придет в парикмахерскую и оформит все необходимые бумаги с которыми хозяйка сможет обратиться за возмещением убытков в суд

Видео: 

. Парикмахерская на Алексеевке превратилась в туалет.16.1.18

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