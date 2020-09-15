Не доехала к бабушке: под Харьковом нашли пропавшую 16-летнюю девушку

На Харьковщине полицейские разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая поехала в гости к бабушке и пропала.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

14 сентября около 21:50 в полицию поступило сообщение от жительницы Валковского района о том, что ее 16-летняя внучка выехала 11 сентября из Краснограда к ней в гости, но не приехала, и теперь ее местонахождение неизвестно.

Правоохранители установили круг знакомых пропавшей девушки и отработали все адреса, где она могла бы находиться.

Около полуночи полицейские установили местонахождение разыскиваемой.

Работники полиции выяснили, что девушка сказала матери, что якобы едет к бабушке в гости. Сама же поехала в обратном направлении - в село Караван Нововодолажского района к своему знакомому парню. После чего выключила телефон.

Установлено, что никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было, с ней все в порядке.

Сотрудники ювенальной превенции вернули беглянку родителям и провели профилактическую беседу. В отношении матери составлен протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.