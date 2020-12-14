Не дождались обещанной зарплаты: в Индии рабочие разгромили завод, на котором собирали iPhone

Около двух тысяч сотрудников завода по производству iPhone в индийском городе Нарсапура разгромили предприятие во время беспорядков. Об этом пишет The Times of India.

"Большинство из около 2000 сотрудников, которые покидали предприятие после ночной смены, устроили погром, разрушив мебель и производственные мощности и даже попробовав поджечь автомобили", - говорится в материале.

Со ссылкой на собственные источники среди сотрудников завода, The Times of India утверждает, что причиной беспорядков стали долги по зарплате.

"Собеседники рассказали, что сотрудники были раздражены из-за невыплаты компанией сумм, обещанных при найме на работу", - отмечает издание.